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"سرايا القدس" تعرض مشاهد تفجير عدد من آليات الجيش الإسرائيلي شرق غزة (فيديو)

الأحد 04 مايو 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد تفجير عدد من آليات الجيش الإسرائيلي شرق غزة (فيديو)



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، مشاهد تفجير عدد من آليات الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.


وقالت "سرايا القدس" في بيان: "مشاهد من زرع وتفجير عدد من آليات العدو الصهيوني في عمليتين منفصلتين بعبوات ناسفة وقنابل أعيد تدويرها من مخلفات العدو في حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وأظهرت المشاهد أحد عناصر "سرايا القدس" وهو يزرع القنابل، كما وثق الفيديو تقدم رتل من آليات الجيش الإسرائيلي تجاه منطقة الكمين ولحظة الانفجار الكبير فيها.

كما وثق الفيديو أيضا مشاهد تفجير جرافة إسرائيلية خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأحد تفاصيل كمين مركب نفذته في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.

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