"إسرائيل" تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تدرس إنشاء مستشفى ميداني في سوريا بعد تصاعد الهجمات على الدروز في جرمانا والسويداء في الأيام الماضية.



وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الضربات الإسرائيلية التحذيرية فعالة، لكنهم يستعدون لسقوط عدد كبير من الضحايا إذا اشتدت المعارك، وفق ما نقله موقع "i24 news".

وأضاف المسؤولون أنه سيتم تعديل المركز الطبي حسب عدد المصابين الواصلين إليه.

وأشار المصدر بأن إسرائيل تعالج المصابين بالرصاص في المواجهات الأخيرة.

وأعلن مركز "زيف" الطبي في شمال إسرائيل نقل 21 مصابا درزيا بدرجات متفاوتة إليه يوم السبت، وإعادة 6 منهم إلى سوريا بعد علاجهم.

وينقل الجرحى إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة العسكرية والجيش الإسرائيلي حيث تم نقل مصاب آخر إلى المركز الطبي بالجليل في نهاريا، حسب الموقع العبري.

وأوضح التقرير أن الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظايا، وقد خضعوا لعمليات جراحية في أقسام الجراحة والعظام في إسرائيل.

وحسب "I24 NEWS"، كانت هناك ضغوط من قبل شخصيات سياسية وقادة من الطائفة الدرزية مثل الشيخ موفق طريف والوزير السابق أيوب قرا، لتقديم كميات أكبر من المساعدات.

وفجر يوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وقد تزامن القصف مع تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري، لن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".