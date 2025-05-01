من هو حسين السلامة رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟

وحسين السلامة من مواليد بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث ولد عام 1984.

وأنهى دراسته الثانوية في دير الزور ثم تخرّج من معهد المراقبين الفنيين، قبل أن يحصل على دبلوم في الإدارة والاقتصاد.

تولى عدة مناصب إدارية في المنطقة الشرقية والشمال السوري وانضم إلى الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام".

تم تكليف السلامة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2025، بإدارة محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة، لكنه أعلن استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه مفضلا العودة إلى العمل العسكري نتيجة تعقيدات الواقع العشائري والإداري في الشرق السوري وفق تقارير صحفية محلية.

وبعد توقيع اتفاق شراكة بين الحكومة السورية وقسد عينه الرئيس السوري "أحمد الشرع" لقيادة لجنة تضم 5 أعضاء.

ويعد حسين السلامة شخصية بارزة في المشهدين السياسي والعسكري السوري ولا سيما في المنطقة الشرقية.

ويتميز بسجل حافل في العمل القيادي والميداني إلى جانب مشاركته في صياغة التحولات المفصلية التي شهدتها سوريا خلال الثورة وبعدها.