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كاتس يهدد الحوثيين بالانتقام "7 أضعاف"

الأحد 04 مايو 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدد الحوثيين بالانتقام "7 أضعاف"



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، الحوثيين عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون، قائلا "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".


وأقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة، وأن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

ووفق "واينت" فقد جاء تصريح كاتس الأحد، بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف من الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن، حيث قررت إسرائيل وقف الهجمات أثناء عمل القوات الأمريكية هناك، إلى جانب طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل وقف الهجمات ضد الحوثيين.

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