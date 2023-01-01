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"الأونروا": الوضع بغزة يفوق التصور - سما الإخبارية

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"الأونروا": الوضع بغزة يفوق التصور

الأحد 04 مايو 2025 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الوضع بغزة يفوق التصور



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يفوق التصور".

 

وأضافت الوكالة الأممية في تغريدة على موقع "إكس" أنه مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.

وأمس السبت، قالت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، إنه لم يتبق خيام لتوزيعها على النازحين، ولم يتبق أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت "الأونروا" أعلنت في وقت سابق، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة المساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر والدخول إلى قطاع غزة.

وفي 27 من أبريل الحالي، أكد المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة.

ويعيش معظم سكان غزة على وجبة واحدة يوميا مع نفاد الحصص الغذائية بسرعة كبيرة.

ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى استنفاد مخزونات الغذاء، وإغلاق المطابخ المجتمعية التي كانت الملاذ الأخير لعشرات الآلاف من العائلات.

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