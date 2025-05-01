تقارير: ترامب يلجأ لطائرة قطرية فاخرة حتى تكون مقره الجوي الرسمي (صور)

وقامت شركة التصميم الداخلي الفرنسية الشهيرة "ألبرتو بينتو" بتصميم المقصورة الداخلية للطائرة، التي صنفتها مجلة متخصصة في السفر الجوي كواحدة من أكثر الطائرات الخاصة فخامة في العالم.

ووفقا لتقارير صحفية، ستقوم شركة "إل 3 هاريس"، المتخصصة في أنظمة الدفاع، بإجراء التعديلات التقنية والأمنية اللازمة على الطائرة بدءا من فصل الخريف المقبل، لتصبح جاهزة للاستخدام كطائرة مؤقتة في انتظار اكتمال تحديث الأسطول الرئاسي الأمريكي الحالي.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أبلغت شركة بوينغ البيت الأبيض بأنها لن تتمكن من تسليم طائرتي "إير فورس وان" الجديدتين قبل نهاية ولاية ترامب، وذلك على الرغم من حصولها على عقد بقيمة 3.9 مليار دولار عام 2017 لتطوير الأسطول الرئاسي.

وقد تعرض المشروع لتأخيرات كبيرة بسبب مشكلات فنية وتصنيعية، مما أدى إلى تجاوز التكاليف المخطط لها بمليارات الدولارات، مع توقع عدم اكتمال الطائرات قبل عام 2035.

وكان ترامب قد أبدى استياءه العلني من أداء بوينغ، وزار الطائرة القطرية سابقا في فلوريدا، ملوحا بإمكانية شرائها لتحل محل الطائرة الرئاسية التي طال انتظارها.

وتشير المعلومات إلى أن إدارته فكرت في إلغاء العقد مع بوينغ، وسط ضغوط من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك.

من جهته، لم يعلق البيت الأبيض أو شركة بوينغ على هذه التقارير، بينما امتنعت شركة "إل 3 هاريس" عن تقديم أي تصريحات رسمية حول المشروع.