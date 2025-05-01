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تفاصيل أول وأضخم مشروع لترامب في العالم العربي (صور)

الأحد 04 مايو 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل أول وأضخم مشروع لترامب في العالم العربي (صور)



واشنطن/سما/

أعلنت "منظمة ترامب" و"دار غلوبال" عن خطط لبناء فندق وبرج ترامب الدولي في دبي، الذي سيصل ارتفاعه إلى 350 مترا مما يجعله أحد أطول المباني في المدينة.

وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، التي يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملكيتها: "فندق وبرج ترامب الدولي دبي هو مشروع يعكس التزامنا الثابت بالتميز والفخامة والابتكار".

وأضاف: "يشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع دار غلوبال في هذا المشروع البارز، لنقدم جودة لا مثيل لها ومرافق عالمية المستوى إلى سوق دبي الفاخرة. دبي هي وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا للتطوير الأيقوني، ونحن فخورون بتوسيع علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على وجه الأرض".

ويركز هذا المشروع على العقارات الفاخرة ويمثل شراكة جديدة بين منظمة ترامب ودار غلوبال. ومن المنتظر أن يضم فندق وبرج ترامب الدولي في دبي 80 طابقا مخصصا للاستخدام السكني والفندقي، بتكلفة مليار دولار.

وتصميم الأجنحة مستوحى من برج ترامب بنتهاوس في نيويورك، ولكن بألوان هادئة، كما ستوفر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات على عدد من معالم دبي، بما في ذلك برج خليفة. وستشمل وسائل الراحة أعلى حوض سباحة خارجي في العالم، إلى جانب نادٍ خاص حصري يحمل اسم "ذا ترامب".

وتظهر تصاميم المشروع واحة مائية خلابة تقع في قمة المبنى الضخم، حيث توفر مساحة كبيرة للسباحة في ظلال الأبراج المجاورة. كما سيتمكن رواد حمامات الشمس من الاستمتاع بمقاعد مظللة بجانب المسبح.

وسيقع برج ترامب في وسط المدينة، مع إطلالات على بحر العرب. ولن يضم المبنى فندقا فحسب، بل شققا سكنية أيضا. ومن بين هذه الشقق، شقتان تحتويان على مسابح، والتي تشير تقارير إلى أنهما مستوحاة من بنت هاوس برج ترامب في مدينة نيويورك.

ولا يوجد حاليا أي تاريخ مؤكد لبدء البناء أو معلومات عن المهندس المعماري لفندق وبرج ترامب إنترناشيونال هوتيل آند تاور في دبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول ديسمبر 2031.

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