شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وخطوط أوروبا الجوية الإسبانية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن استهدف منطقة في مطار بن غوريون الرئيسي في البلاد.



وألغت مجموعة لوفتهانزا، التي تشمل أيضا شركات "سويس" و"النمسا للطيران" و"بروكسل للخطوط الجوية"، جميع رحلاتها المقررة اليوم الأحد، وفقا لموقعها الإلكتروني.

كما أعلنت شركات طيران أخرى، منها "إير يوروبا" و"إير إنديا" و"ITA الإيطالية"، عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب التصعيد الأمني الأخير.

وفي وقت سابق، أوقف مطار بن غوريون عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، قبل دقائق من دخوله المجال الجوي الإسرائيلي.

وفشلت قوات الدفاع الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ. ثم أعيد فتح المطار بالكامل بعد ساعة من الحادث.