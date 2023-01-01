تفاصيل كمائن القسام ضد الاحتلال في رفح

غزة/سما/

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، تفاصيل كمين مركب، نفذته أمس في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: خلال كمين مركب أمس السبت.. تمكن مجاهدونا من استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مُسبقاً حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهز مجاهدونا على عدد منهم من مسافة الصفر وفور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام: "ثم تقدم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام عن ايقاع قوة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بمنطقة مسجد "الزهراء" داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكن مجاهدونا أمس السبت من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وفي بيان آخر أعلنت القسام عن تمكن مجاهدوها أمس السبت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة "يهلوم"، إثر تفجير نفق في رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في العملية نفسها، فيما أصيب جندي آخر أيضا بجروح بالغة خلال عمليات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم أن النقيب نوعام رافيد (23 عاما) من شعاري تيكفا، والرقيب يحلي شارور (20 عاما) من عومر، قتلا أمس خلال القتال في رفح في جنوب قطاع غزة. وأصيب مقاتلان آخران في الحادث نفسه، أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة.

وبذلك، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، الذين سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من أكتوبر، إلى 853.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في ظل تصعيد غير مسبوق منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع منتصف مارس الماضي.