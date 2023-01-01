حماس: الضربات اليمنية بعمق إسرائيل التزام راسخ بقضية فلسطين رغم تعرضه لعدوان أمريكي صهيوني همجي

غزة /سما/

أشادت حركة حماس، الأحد، باستهداف جماعة “أنصار الله” اليمنية، مطار بن غوريون وسط إسرائيل، واعتبرته “التزاما راسخا بالقضية الفلسطينية رغم تعرض اليمن لعدوان أمريكي صهيوني همجي متواصل”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وعقب الإعلان الحوثي، قالت حماس في بيان، إنها تشيد بـ”بالضربات المباركة التي ينفّذها الإخوة في “أنصار الله” (الحوثيون) والجيش اليمني (القوات التابعة للجماعة) في عمق الكيان الصهيوني”.

وأضافت أن الضربة “تُعبّر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرار أصيل على الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم، رغم ما يتعرّض له اليمن الشقيق من عدوان أمريكي صهيوني همجي متواصل”.

وقالت الحركة: “نؤكّد تضامننا الكامل مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم”.

وتتعرض جماعة انصار الله لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ودعت حماس كل مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى “تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعبنا الذي يُواجه إبادة جماعية وتجويعًا ممنهجًا في قطاع غزة”.

كما دعت إلى “الالتحاق بمعركة الدفاع عن مقدسات الأمة، والتصدّي لمخططات الاحتلال الفاشي، الساعي إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدّرات شعوبها”، بحسب البيان.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز: “القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) استهدفت مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأضاف سريع أن منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك سقوط صاروخ في مطار بن غوريون قال إنه أُطلق من اليمن، ما خلف عددا من الإصابات.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي “حيتس” (السهم) الإسرائيلية، و”ثاد” الأمريكية في اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة مطار بن غوريون، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة وإغلاق حركة الطيران لنحو الساعة، وفق ذات المصدر.

وأعلنت 9 شركات طيران، من بينها السويسرية والنمساوية والأسترالية والهندية، إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب اليوم.