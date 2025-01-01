شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

غزة / سما/

وجهت شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة رسالة هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعته فيه للعمل على تطبيق رؤية مصر لإدارة قطاع غزة وفق ما جاء في المبادرة المصرية، وتبنتها القمة العربية .

الراسلة كاملة كما وردت وكالة "سما" :

فخامة الرئيس: عبد الفتاح السيسي حفظكم الله ورعاكم

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية طيبة، وبعد،

نحن الموقعين أدناه، نتوجه إلى فخامتكم بوافر التقدير والعرفان لدوركم الريادي وجهودكم الحثيثة في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى وقف العدوان على شعبنا. كما نثمن موقفكم الكبير وحرصكم على إعادة الإعمار في قطاع غزة بإقرار الخطة المصرية لإعادة الإعمار، وتحويلها إلى وثيقة إجماع عربي، في مواجهة المخططات الأميركية – الإسرائيلية الهادفة إلى فرض التهجير القسري لشعبنا.

فخامة الرئيس،

إن الواقع الراهن في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب والإبادة الجماعية والتدمير الممنهج وفرض المجاعة على ملايين الفلسطينيين، قد تفاقم نتيجة استمرار القتل ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.

ولم يعد في قطاع غزة أي مكان آمن، إذ حولت إسرائيل القطاع إلى سجن حقيقي، واحتلت أجزاء إضافية، وأجبرت السكان الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق ضيقة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة.

كل ذلك يحدث في ظل عجز دولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف القتل المستمر.

فخامة الرئيس،

لا يخفى عليكم أن الاحتلال الإسرائيلي استباح أرواح ودماء 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومن لا يموت بالقصف بالصواريخ، يلقى حتفه بسبب الجوع والحصار والمرض. وقد وثقّت التقارير الرسمية استشهاد ما يقارب 52ألف فلسطيني اكثر من 70 % منهم من الأطفال والنساء، بينما فرض النزوح القسري على أكثر من 80 % من السكان.

كما لا يخفى على أحد حالة الانقسام الفلسطيني، والدور المصري والجهود العظيمة التي بذلتها مصر لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، من خلال الوحدة الوطنية، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

فخامة السيد الرئيس،

انطلاقا من مسؤوليتكم العربية والقومية، والدور التاريخي الذي قامت وما زالت تقوم به مصر في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، والعمل الجاد والمستمر لتقرير مصيره، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في جهودكم الحثيثة في حماية الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة لإنقاذ ما تبقى من غزة وأهلها، وندعوكم إلى التدخل العاجل واتخاذ ما ترونه مناسبا:

1. ندعوكم لتكثيف الجهود السياسية من أجل إلزام الاحتلال بوقف الإبادة، والاستمرار في دوركم الكبير والرعاية المباشرة لأي مفاوضات تحمي ما تبقى من فلسطين وحقوق الفلسطينيين والأرواح، خاصة أن ما يحدث لم يعد تهديدا للمشروع الوطني الفلسطيني فقط، بل أصبح يهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي.

3. ندعوكم للعمل على تطبيق رؤيتكم لإدارة قطاع غزة وفق ما جاء في المبادرة المصرية، وتبنتها القمة العربية .

2. ندعوكم لتعزيز الضغط الدبلوماسي لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتوظيف الدور المصري الكبير وعلاقاتكم الدولية والإقليمية المؤثرة لفرض وقف فوري لإطلاق النار، والبدء بتنفيذ خطة التعافي وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والمساعدات وإعادة الإعمار، بما يضمن الحياة الكريمة لأبناء قطاع غزة.

فخامة السيد الرئيس،

نحن على ثقة بدوركم العظيم، وبصفتكم زعيم جمهورية مصر العربية ورائد العروبة ،أنكم تعملون بشكل متواصل على قيادة الجهود العربية والدولية لإيجاد حل جذري ينُقذ الفلسطينيين من الحرب والقتل والدمار، ويعيد للقضية الفلسطينية مكانتها العادلة في الضمير الإنساني والدولي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

الموقعون: