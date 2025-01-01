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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الأحد 04 مايو 2025 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، بارداً في المناطق الجبلية، وبارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل:يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار، حيث تسقط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيًا لطيفًا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر: شدة سرعة الرياح، ومن احتمال تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.

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