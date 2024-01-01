والد أحمد الشرع يهدد "إسرائيل": سنقاتلكم بأظافرنا..

دمشق/سما/

نشرت وسائل إعلام، يوم السبت، رسالة تهديد نشرها حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع على "فيسبوك" وجهها إلى إسرائيل.



وقال حسين الشرع في الرسالة: "دولة العدو الصهيوني تهدد وتتوعد وتنفذ ضربات بالطيران ضد سوريا وآخرها في محيط قصر الشعب إذا صدقت الأخبار والحجة حماية الدروز السوريين وكأنها حريصة عليهم أكثر من حرص الدولة والشعب السوري".

وأضاف "في هذا ممارسة انتهازية تقوم بها ظنا منها أن الدولة السورية الجديدة سوف تسكت كما كان سابقا.. هذا استفزاز مقصود تتبعه إسرائيل بمجرد سقوط النظام السابق.. وهل تدمير القوات والأعتدة السورية في البحر والقواعد العسكرية كان بدافع حماية الدروز أو غيرهم أو أبعاد الإيرانيين وحزب الله، أم حماية قسد ومسد، أم حماية العلويين في الساحل أبدا أبدا فكل ما ذكرنا هم أجزاء أصيلة من الشعب السوري وهم سوريون وليسوا طارئين".

وتابع والد أحمد الشرع قائلا: "لكنها هذه دولة العدوان المستمر ضد سوريا وفلسطين ولبنان وهي تفرد الخرائط لتقيم ما يسمى إسرائيل الكبرى متحدية كل المنطقه العربية الممتدة من البحرين حتى طنجة ومن حلب حتى عدن ويعيش فيها أكثر من 350 مليون عرب ومسلمين ومسيحيين وكرد وتركمان وأعراق أخرى.. هذا التمادي الإسرائيلي لابد من وضع حد له وهذا ممكن ولكن كما ترون إسرائيل تطحن بالفلسطينيين بغزة والضفة منذ سنتين إلا وتقتل وتهجر وتدمر وكل أطراف هذه المنطقة المشار إليها تتفرج".

وأردف قائلا: "ولكن في الموضوع السوري نحن لن نستمر بالسكوت وسندافع.. وكما تعلمون ليس لدينا صواريخ مضادة للطيران ولا طائرات ولا مدفعية بعيدة المدى ولا كل ما تمتلكه الدول من أسلحة ولكن لدينا شعب مقاوم تمرس على القتال وشظف العيش لـ 14 سنة ونحن أصلا لا نحتاج لكل تلك الأسلحة فسلاحنا هو الإنسان سنقاتلهم بأظافرنا وسوف ندعو من يقاتل معنا حتى الذين تم إبعادهم من بلادنا.. ونطبق الأرض عليهم وعلينا نحن قوم لا يمكن أن نقول سنرد في الوقت والزمان المناسب ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون ومسامير جحا هذه لا تنفعكم.. في الخمسينات نجح نائب شيوعي واحد هو السيد خالد بكداش فأقامت الولايات المتحده الدنيا على سوريا خوفا من أن تتحول سوريا إلى دولة شيوعية والآن الولايات المتحدة تتحجج بمجموعة مقاتلين قاتلوا معنا وتزوجوا وأنجبوا ولهم أكثر من عشر سنوات وَهم.. وضعوا ضمن إطار الدولة السورية وتحت إمرتها ومع ذلك يكررون نفس مسألة خالد بكداش الله يرحمه وإسرائيل تتدخل في النسيج السوري الوطني كل ذلك مكشوف فلا تضطروا الدولة السورية تستعين بما تراه مناسبا لحماية شعبها وأراضيها".

واختتم الشرع التدوينة قائلا: "هذا صيحة من مواطن وأكيد من آلاف السوريين نحن لنا امتداد ليس عربي فقط ولكن شعبي ونعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون".

وفجر السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

وأدانت عدة دول الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

كما شنت القوات الإسرائيلية غارات على جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.