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إعلام إسرائيلي: الجيش سيبدأ الليلة استدعاء جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة

السبت 03 مايو 2025 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: الجيش سيبدأ الليلة استدعاء جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر، مساء اليوم، قولها أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ الليلة استدعاء جنود الاحتياط استعدادا لاحتمال توسيع العملية البرية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "جيش" الاحتلال بدأ الليلة إرسال عشرات آلاف أوامر الالتحاق بالاحتياط وبأمر رقم 8 الذي يعني إلزامية الإلتحاق من أجل توسيع "العملية" في قطاع غزة

كما أفادت القناة 14 العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي سيرسل الليلة أوامر استدعاء لحوالي 60 ألف جندي احتياط ونقل الجيش النظامي من الضفة الغربية والشمال لقطاع غزة.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن خطة توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة هي كالتالي:
1- الخطة ستحول غزة إلى مكان أصغر مما هي عليه الآن.
2- الخطوة الأولى لتطبيق الخطة هي مصادقة الكابينت عليها.
3- يلي ذلك خطوة تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط.
4- الجيش سيخلي مناطق في غزة من الفلسطينيين ويسيطر عليها.
5- إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى فإن مساحة القطاع ستتقلص.

ووفق القناة العبرية، فـإن خطة رئيس الأركان إيال زامير التي قدمها أمس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس لزيادة الضغط العسكري على حماس:
- إخلاء السكان الفلسطينيين من مدينة غزة وشمال ووسط القطاع على غرار "نموذج رفح".

- سيطرة الجيش على مناطق وتمشيطها بشكل منهجي والبقاء فيها - وهي خطوة تُعرف باسم "خطة غزة الصغيرة".

- إنشاء مجمعات إنسانية على غرار المجمع الذي بُني جنوب قطاع غزة بين طريقي موراج وفيلادلفيا لتوزيع المساعدات.

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