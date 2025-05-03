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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإنهاء الحرب فورًا

السبت 03 مايو 2025 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإنهاء الحرب فورًا



القدس المحتلة/سما/


دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بإطالة أمد الحرب لتحقيق أهداف سياسية على حساب حياة الجنود والمخطوفين.

وأوضحت عائلات الأسرى في بيان لها، أن "استدعاء مزيد من قوات الاحتياط لن يؤدي إلا إلى مقتل أبنائنا"، متهمة نتنياهو بإرسال جنود إضافيين إلى غزة بهدف "قتل المخطوفين بدلًا من إنقاذهم".

وأكدت العائلات أن "الطريقة الوحيدة لإعادة جميع المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها"، داعية إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة برحيل الحكومة الحالية.

كما وجهت نداءً إلى رئيس الأركان بعدم تنفيذ أي عملية عسكرية في غزة، محذّرة من أن أي تحرك عسكري سيؤدي إلى مقتل الأسرى: "إذا أردنا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 أكتوبر، فعلينا إسقاط حكومة نتنياهو".

واختتمت العائلات تصريحاتها برسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثته فيها على عدم التخلي عن الأسرى والانتباه إلى ما وصفوه بـ"ألاعيب نتنياهو"، مؤكدين أن رئيس الوزراء لا يزال يضحي بأرواح الجنود من أجل إنقاذ حكومته.

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