الرئاسة التركية: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان

أنقرة/سما/

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو/أيار الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تركيا ستسمح لطائرة نتنياهو بالتحليق في أجوائها بناء على طلب باكو، إلا أن الحكومة التركية لم تعلق رسميا على هذه التقارير حتى الآن.

وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية "إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو/أيار".

وأضاف "أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي لوكالة ريا نوفوستي في وقت سابق إن "الادعاءات بأن تركيا سمحت لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحليق فوق أراضيها غير صحيحة"، وأكد أن "أنقرة لم تتلق مثل هذا الطلب".

وكانت تركيا رفضت أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ بالمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، حيث كان من المقرر أن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن محادثات جارية لتنظيم زيارة نتنياهو إلى باكو، التي تعمل وسيطا بين تل أبيب وأنقرة بشأن الوضع في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت على خلفية التوتر المتزايد في العلاقات الإسرائيلية التركية بسبب القضايا العالقة بين الدولتين بشأن الأراضي السورية. وستعمل أذربيجان، باعتبارها دولة صديقة لكلا البلدين، كوسيط في المفاوضات.

وفي أبريل/نيسان، عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين إسرائيل وتركيا في باكو، حيث حاولت الأطراف التوصل إلى اتفاق لمنع التوترات في سوريا، من دون الوصول إلى تفاهمات ملموسة بهذا الشأن.