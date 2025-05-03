  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحوثيون يعلنون قصف "إسرائيل": كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت عما يجري بغزة

السبت 03 مايو 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون قصف "إسرائيل": كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت عما يجري بغزة



صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، اليوم السبت، قصف هدف عسكري جنوب يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".


وقال الحوثيون في بيان، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وشدد الحوثيون في بيانهم، على أن "كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع في ما يجري في غزة، وستمتد تداعيات الخذلان عاجلا أو آجلا إلى بلدان أخرى وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها".

وأكد البيان أن "التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم"، مشددا على أننا "مستمرون في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد تم اليوم تفعيل أجهزة الإنذار في القدس، وبيتار عيليت، وميفاسيريت تسيون، وبيت شيمش، وعراد، ومستوطنة الخليل، وكريات أربع، وفي بلدات إسرائيلية في منطقة البحر الميت. 

وأفيد بإصابة شاب يبلغ من العمر حوالي 26 عاما أثناء توجهه إلى منطقة محمية.

ويأتي ذلك، بينما أطلق الحوثيون أمس الجمعة، صاروخين بالستيين باتجاه إسرائيل، الأول في ساعات الصباح الأولى، والثاني بعد الظهر، حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الشمالية، وطلب من السكان الدخول للملاجئ.  

الأكثر قراءة اليوم

أدت لمقتل 21 عسكريا.. "إسرائيل" تكشف تفاصيل عملية كبرى للقسام بغزة

قرب نهاية حقبة نتنياهو السياسية : الإقرار بالذنب بقضايا فساد تلاحقه وصفقة تلوح في الأفق

"إسرائيل" تستعدّ لتوسيع القتال في غزة: نتنياهو يعقد جلسة والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة

موقع "أكسيوس" : أمريكا وإسرائيل تقتربان من اتفاق لإدخال مساعدات إلى غزة

حالة صادمة بغزة.. ولادة طفلة “بلا دماغ” ومطالب بالتحقيق في أسلحة "إسرائيل" (فيديو)

والد الشرع للإسرائيليين: سنقاتلكم بأظافرنا

صحيفة عبرية: السنوار علّم إسرائيل درسين أمنيين بالغَي الأهمية وجلب لها الكارثة الأعظم منذ إنشائها

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-03_16-31-18

"القسام" تنشر رسالة أسير إسرائيلي بعد نجاته من قصف الاحتلال

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإنهاء الحرب فورًا

photo_2025-05-03_15-46-34

واشنطن بوست تكشف أسباب إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي.. ما علاقة نتنياهو؟

1-19-730x438

نيويورك تايمز تكشف المستور في ضغوط إدارة ترامب لاستهداف المتظاهرين ضد جرائم إسرائيل في جامعة كولومبيا

6815c0b14236047a484fb39b

تقرير: هكذا فاجأ ترامب نتنياهو "بمقامرته النووية" مع إيران!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية