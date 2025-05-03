الحوثيون يعلنون قصف "إسرائيل": كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت عما يجري بغزة

صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، اليوم السبت، قصف هدف عسكري جنوب يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".



وقال الحوثيون في بيان، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وشدد الحوثيون في بيانهم، على أن "كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع في ما يجري في غزة، وستمتد تداعيات الخذلان عاجلا أو آجلا إلى بلدان أخرى وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها".

وأكد البيان أن "التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم"، مشددا على أننا "مستمرون في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد تم اليوم تفعيل أجهزة الإنذار في القدس، وبيتار عيليت، وميفاسيريت تسيون، وبيت شيمش، وعراد، ومستوطنة الخليل، وكريات أربع، وفي بلدات إسرائيلية في منطقة البحر الميت.

وأفيد بإصابة شاب يبلغ من العمر حوالي 26 عاما أثناء توجهه إلى منطقة محمية.

ويأتي ذلك، بينما أطلق الحوثيون أمس الجمعة، صاروخين بالستيين باتجاه إسرائيل، الأول في ساعات الصباح الأولى، والثاني بعد الظهر، حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الشمالية، وطلب من السكان الدخول للملاجئ.