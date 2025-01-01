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التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ..

السبت 03 مايو 2025 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ..



سما / وكالات /

في تصعيد إعلامي خطير، شن التلفزيون الرسمي الجزائري هجوماً لاذعاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، مستخدماً لغة عدائية حادة اعتبرها مراقبون خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية بين البدين.

وفي سلسلة من التصريحات التي تم بثها عبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الجزائر”  الإمارات بـ”الدويلة المصطنعة”، واعتبرت أن مواقفها تجاه الجزائر “تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، واتهمتها بـ”محاولة التشكيك في تاريخ الشعب الجزائري وهويته العريقة”.

ووصلت لغة الخطاب الرسمي إلى مستويات غير مألوفة في العلاقات بين الدول العربية، حيث تحدث التلفزيون الجزائري عن “كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة”، واتهم الإمارات بـ”التحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية”، في إشارة تهجمية غير مسبوقة.

كما جاء في خطاب التلفزيون الرسمي أن “الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء لن تغفر المساس بثوابتها”، مشددة على أن “التحريض الإعلامي لن يمر دون محاسبة أخلاقية وشعبية”، في لهجة تهديدية غير معتادة.

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