  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز : جوعكم يا أهل غزة عار علينا

السبت 03 مايو 2025 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز : جوعكم يا أهل غزة عار علينا



سما / وكالات /

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عن حسرتها تجاه المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية، قائلة "جوعكم عار علينا".

جاء ذلك في منشور لها عبر منصة "إكس" بالتزامن مع مرور 60 يوما على قرار إسرائيل غلق كافة معابر القطاع الفلسطيني ووقف دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية، مستخدمة الغذاء كأحد أسلحة حرب الإبادة التي تشنها ضد غزة.

وفي هذا الشأن، تساءلت ألبانيز: "لماذا: بعد 19 شهرا من عنف الإبادة، و60 يوما دون دخول حبة أرز واحدة إلى غزة، يُعرض الفلسطينيون على العالم وهم يتدافعون من أجل الحصول على الطعام كما لو أنهم يلهثون لالتقاط أنفاسهم".

وعبرت عن ألمها تجاه حال الفلسطينيين في غزة بكلمات شديدة القسوة، مضيفة: ينتزعون (أهل غزة) الغذاء من أرض قذرة، ويتعرضون للأذى وهم يبحثون عن فجوة في أجسادهم لتجميع حفنة من الفراغ (في إشارة لصعوبة عملية جمع أو حمل الغذاء غير المتوفر).

وتابعت مخاطبة الفلسطينيين: "يا أهل غزة.. يا فلسطينيين.. جوعكم اليوم عار علينا".

ونددت المقررة الأممية بالصمت والعجز الدوليين تجاه مأساة الفلسطينيين في غزة.

وأردفت: "لا ينبغي أن نسمح بمعاناتكم إذا كنا غير مبالين، أو كسالى، أو أنانيين، أو فاسدين، لدرجة تمنعنا من إيقافها فورًا".

ومنذ 2 من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية هناك.

الأكثر قراءة اليوم

أدت لمقتل 21 عسكريا.. "إسرائيل" تكشف تفاصيل عملية كبرى للقسام بغزة

تقديرات إسرائيلية: هذه دلالات كشف ديرمر عن خطة إنهاء الحرب خلال عام

"إسرائيل" تستعدّ لتوسيع القتال في غزة: نتنياهو يعقد جلسة والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة

حالة صادمة بغزة.. ولادة طفلة “بلا دماغ” ومطالب بالتحقيق في أسلحة "إسرائيل" (فيديو)

موقع "أكسيوس" : أمريكا وإسرائيل تقتربان من اتفاق لإدخال مساعدات إلى غزة

خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية بغزة

والد الشرع للإسرائيليين: سنقاتلكم بأظافرنا

الأخبار الرئيسية

قرب نهاية حقبة نتنياهو السياسية : الإقرار بالذنب بقضايا فساد تلاحقه وصفقة تلوح في الأفق

لم يتبق خيام ولا طعام وسيموت الآلاف.. منظمات إغاثية دولية تقرع ناقوس الانهيار بغزة

"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في غزة

موقع "أكسيوس" : أمريكا وإسرائيل تقتربان من اتفاق لإدخال مساعدات إلى غزة

47 يوماً على عودة الحرب على قطاع غزة .. عشرات الشهداء والجرحى واستهداف عناصر تأمين المساعدات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية