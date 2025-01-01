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"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في غزة

السبت 03 مايو 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في غزة



القدس المحتلة / سما/

 يجتمع الكابنيت السياسي والحربي غدا الأحد للموافقة على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وفي إطار ذلك، تقول صحيفة يديعوت احرنوت سيتم أيضا توسيع نطاق تجنيد الاحتياط. وستقسم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى قسمين: كتائب ستكون جزءا من الهجوم في قلب قطاع غزة، بالإضافة إلى ألوية ستحل محل الألوية النظامية التي ستنزل إلى قطاع غزة لتكون رأس حربة العملية الجديدة.


واضافت ان هذه ليست مناورة واسعة النطاق واحتلالاً للقطاع بأكمله، بل هي "خطوة" أخرى، في إطار الضغط على حماس للموافقة على شروط اسرائيل لصفقة تبادل اسرى.


وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها تقترب الآن من نهاية المحادثات بشأن صفقة التبادل .

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