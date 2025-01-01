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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 03 مايو 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة صباح اليوم السبت في عناوينها الرئيسية، استشهاد 45 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات إثر قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة.

كما تناولت الصحف، تحذير الرئاسة من تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وسياسة الحصار والتجويع في غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- مصطفى يبحث مع وزير الخارجية العراقي مستجدات الأوضاع وترتيبات عقد القمة العربية القادمة في بغداد

- المفوضية الأوروبية وآيرلندا تدعوان لرفع فوري للحصار عن غزة

- استشهاد 45 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات إثر قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة

- شهيد في مخيم بلاطة والاحتلال يعتدي ويحتجز مئات المواطنين على مدخل مخيمي طولكرم ونور شمس 

- الرئاسة تدين تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وسياسة الحصار والتجويع في غزة 

- في غزة أطفال يتضورون جوعا ومعارك للحصول على المياه 

- أيمن كنعان.. حزن وكآبة في عيد العمال 

* "القدس":

- تنفيذية المنظمة تجتمع اليوم لاختيار أمين السر 

- بيان لنقابة الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة

- 45 شهيدا في غارات على منازل وخيام وتكايا الطعام في قطاع غزة 

- "الكابينت" يقرر غدا توسيع العدوان على القطاع 

- شهيد في مخيم بلاطة وتشييع أخر في بيتا 

- "اليونسيف" أطفال غزة يواجهون خطر الجوع والمرض والموت

- الأمم المتحدة تحذر من تراجع الدعم العالمي للتطعيمات

- ايرلندا تدعو لرفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات 

- إسرائيل تضرب التعليم في القدس والأونروا بـ"حجر واحد"

* "الأيام":

- سلسلة غارات إسرائيلية على سورية

- اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم لانتخاب أمين للسر 

- الاحتلال يخطر بهدم 106 مبان في مخيمي طولكرم ونور شمس وتشريد المئات

- 50 شهيدا.. غارات مكثفة والاحتلال يعزز تواجده في محاور التوغل بغزة

- الاحتلال يقرر توسيع العمليات في القطاع 

- شهيد في مخيم بلاطة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم  

- العمليات الإنسانية في القطاع "على وشك الانهيار التام"

- إسرائيل تقصف محيط القصر الرئاسي في دمشق: رسالة واضحة لنظام الشرع

- "الشاباك" يشدد الاجراءات الأمنية حول نتنياهو

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