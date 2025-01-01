  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حماية للدروز ..إسرائيل تستعد لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافا "حكومية"

السبت 03 مايو 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماية للدروز ..إسرائيل تستعد لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافا "حكومية"



القدس المحتلة / سما/

 قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قِبل رئيس الحكومة ووزير الجيش الاسرائيلي.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة بغزة ..

تقديرات إسرائيلية: هذه دلالات كشف ديرمر عن خطة إنهاء الحرب خلال عام

أدت لمقتل 21 عسكريا.. "إسرائيل" تكشف تفاصيل عملية كبرى للقسام بغزة

اخلاء المواصي لمنطقة تل السلطان لرفح..إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة وتستدعي قوات الاحتياط

الإعلام العبري: الغاء منصب المُنسّق الأمنيّ الأمريكي يمهد لضم الضفة ومنع السلطة من إدارة قطاع غزة..

"إسرائيل" تستعدّ لتوسيع القتال في غزة: نتنياهو يعقد جلسة والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة

الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم تؤكد واقعة تعرضها للاغتصاب من مدربها في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

موقع "أكسيوس" : أمريكا وإسرائيل تقتربان من اتفاق لإدخال مساعدات إلى غزة

47 يوماً على عودة الحرب على قطاع غزة .. عشرات الشهداء والجرحى واستهداف عناصر تأمين المساعدات

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن صباح اليوم

20250430155309afpp-afp_443v9g3.h-1-1-1-730x438

"إسرائيل" تواصل اعتداءاتها على سوريا وتشنّ غارتين على حماة وريف دمشق

"إسرائيل" تستعدّ لتوسيع القتال في غزة: نتنياهو يعقد جلسة والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية