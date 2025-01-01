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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن صباح اليوم

السبت 03 مايو 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن صباح اليوم



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

وقال في تقرير أولي: "رصد جالكسي الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه. يطلب من الجمهور اتباع التوجيهات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية تطلب من السكان في الجنوب والوسط الاحتماء في الملاجئ.

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد تم تفعيل أجهزة الإنذار في القدس المحتلة، وبيتار عيليت، وميفاسيريت تسيون، وبيت شيمش، وعراد، ومستوطنة الخليل، وكريات أربع، وفي مستوطنات إسرائيلية في منطقة البحر الميت. وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "التفاصيل قيد الدراسة".

وأفيد بإصابة شاب يبلغ من العمر حوالي 26 عاما أثناء توجهه إلى منطقة محمية.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن "قواتها في منطقة القدس مستعدة لإجراء عمليات بحث من أجل تحديد مواقع التحطم وعزلها".

ويأتي ذلك، بينما أطلق الحوثيون أمس الجمعة، صاروخين بالستيين باتجاه إسرائيل، الأول في ساعات الصباح الأولى، والثاني بعد الظهر، حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الشمالية، وطلب من السكان الدخول للملاجئ.

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