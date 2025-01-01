47 يوماً على عودة الحرب على قطاع غزة .. عشرات الشهداء والجرحى واستهداف عناصر تأمين المساعدات

القدس المحتلة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ47 لعودة الحرب، مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ووفقاً لمصادر طبية، ارتقى منذ فجر الجمعة 49 شهيداً، وأُصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة.

كما عاد جيش الاحتلال لاستهداف عناصر تأمين المساعدات، حيث استشهد مواطن وأُصيب عدد آخر، بعد قصف استهدف عناصر أمنية كانت تطارد لصوصاً في شارع الثورة غرب مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

استشهد 19 مواطناً، وأُصيب آخرون في سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وارتقى 11 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة البيرم في مخيم خان يونس، ومن بين الشهداء: الأشقاء أيمن، محمد، وعبير أحمد محمود البيرم، وأنعام محمد حسن البيرم، ألمى ياسر خالد عوض، هبة زيدان عبد الفتاح عساف، والشقيقان سيف ويحيى عبد الرحمن عماد السنوار.

وفي غارة أخرى، استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون إثر قصف منزل لعائلة زعرب في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

كما أُبلغ عن سقوط شهداء وإصابات في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، فيما ارتقت طفلة جراء قصف استهدف خيام نازحين قرب مدينة أصداء شمال خان يونس.

واستشهدت المواطنة نَفين أبو لحية إثر قصف استهدف خيمة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

مدينة غزة والشمال

استشهد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة من بيت حانون، إثر قصف إسرائيلي على شارع الثورة غرب مدينة غزة.

كما استشهد ستة مواطنين وأُصيب آخرون جراء قصف استهدف تكية تابعة لجمعية “قوافل الخير” في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، والشهداء هم: محمود عبد الله المقيد، أحمد قزاعر، تامر حمدان، رزق المدهون، حاتم الساعاتي، وسامر النويري.

واستشهد طفل آخر بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة.

وفي شارع الزاوية بمدينة جباليا شمال القطاع، ارتقى شهيدان جراء قصف منزل عائلة الزبن، وهما يوسف دردونة وفادي أبو جبل.

كما استشهد ثمانية مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة “الحرساني” قرب دوّار فشارة في جباليا.

وفي وقت سابق، استهدف جيش الاحتلال بيت عزاء لعائلة المصري في بيت لاهيا – شارع المنشية، ما أسفر عن استشهاد: عدنان المصري، ساري المصري، بلال نبيل المصري، محمد عدنان المصري، سامح وائل المصري، وسامي عبد الرؤوف المصري.

وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل نادي خدمات البريج وسط القطاع.