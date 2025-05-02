الحوثيون: 7 غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى غربي اليمن

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أن الطيران الأمريكي شن 7 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة على قناتها في تلغرام: “7 غارات شنها العدو الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف (في محافظة الحديدة) خلال الساعات الأخيرة”.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ) لم تذكر القناة أي تفاصيل عن الغارات الأمريكية وما إن خلفت خسائر بشرية أو مادية، فيما لم تعلق واشنطن فورا على ما أوردته القناة.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.