  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: 7 غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى غربي اليمن

الجمعة 02 مايو 2025 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: 7 غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى غربي اليمن



صنعاء/سما/

 أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أن الطيران الأمريكي شن 7 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة على قناتها في تلغرام: “7 غارات شنها العدو الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف (في محافظة الحديدة) خلال الساعات الأخيرة”.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ) لم تذكر القناة أي تفاصيل عن الغارات الأمريكية وما إن خلفت خسائر بشرية أو مادية، فيما لم تعلق واشنطن فورا على ما أوردته القناة.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة بغزة ..

اخلاء المواصي لمنطقة تل السلطان لرفح..إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة وتستدعي قوات الاحتياط

تقديرات إسرائيلية: هذه دلالات كشف ديرمر عن خطة إنهاء الحرب خلال عام

الإعلام العبري: الغاء منصب المُنسّق الأمنيّ الأمريكي يمهد لضم الضفة ومنع السلطة من إدارة قطاع غزة..

الإعلام العبري يفضح "كذب" نتنياهو بخصوص مسببي حرائق القدس

الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم تؤكد واقعة تعرضها للاغتصاب من مدربها في تل أبيب

نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة قرب مالطا..

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تستعدّ لتوسيع القتال في غزة: نتنياهو يعقد جلسة والجيش يقدم خطة لاحتلال وعزل مناطق جديدة

20250502020711

استطلاع: معظم الإسرائيليين يتوقعون بقاء حماس بالحكم وأكثرية تستبعد التوصل لاتفاق تبادل أسرى

أدت لمقتل 21 عسكريا.. "إسرائيل" تكشف تفاصيل عملية كبرى للقسام بغزة

photo_2025-05-02_16-15-29

تقديرات إسرائيلية: هذه دلالات كشف ديرمر عن خطة إنهاء الحرب خلال عام

Maersk-company-ship-730x438 (1)

صحيفة فرنسية: الحكومات الأوروبية تواصل “تغذية” إسرائيل في مشروعها الإبادي في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية