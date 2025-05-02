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واشنطن تريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما تواصل دعم الحرب

الجمعة 02 مايو 2025 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما تواصل دعم الحرب



واشنطن/سما/

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع، بينما تواصل دعم إسرائيل في حرب الإبادة على الفلسطينيين، والتي تواصل إغلاق معابر القطاع منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وذكرت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على الوضع الإنساني في غزة، أنه "نريد استئناف المساعدات الإنسانية".

وأشارت إلى أن واشنطن تريد استئناف وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية "طالما أمكن نقلها بأمان، وطالما لم تحدث أعمال نهب، ولم يتعرض الناس للسرقة".

ومنذ 2 آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

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