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والد الشرع للإسرائيليين: سنقاتلكم بأظافرنا

الجمعة 02 مايو 2025 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد الشرع للإسرائيليين: سنقاتلكم بأظافرنا



دمشق/سما/

خاطب حسين الشرع، والد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط قصر الشعب، دولة الاحتلال بالقول: “سنقاتلهم بأظافرنا”.


وقال في منشور في صفحة تحمل اسمه على “فيسبوك”، “دولة العدو الصهيوني تهدد وتتوعد وتنفذ ضربات بالطيران ضد سوريا وآخرها في محيط قصر الشعب، والحجة حماية الدروز السوريين وكأنها حريصة عليهم أكثر من حرص الدولة والشعب السوري”.


وزاد: ” في هذا ممارسة انتهازية تقوم بها ظنا منها أن الدولة السورية الجديدة سوف تسكت كما كان يحدث سابقا”.


واعتبر أن “التمادي الإسرائيلي لابد من وضع حد له”.


وزاد: “لن نستمر بالسكوت وسندافع، وكما تعلمون ليس لدينا صواريخ مضادة للطيران ولا طائرات ولا مدفعية بعيدة المدى ولا كل ما تمتلكه الدول من أسلحة، ولكن لدينا شعب مقاوم تمرس على القتال وشظف العيش لـ14 سنة ونحن أصلا لا نحتاج لكل تلك الأسلحة فسلاحنا هو الإنسان سنقاتلهم بأظافرنا وسوف ندعو من يقاتل معنا حتى الذين تم إبعادهم من بلادنا ونطبق الأرض عليهم وعلينا، نحن قوم لا يمكن أن نقول سنرد في الوقت والزمان المناسب ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون ومسامير جحا هذه لا تنفعكم”.


وزاد: “في الخمسينات نجح نائب شيوعي واحد هو خالد بكداش، فأقامت الولايات المتحدة الدنيا على سوريا خوفا من أن تتحول إلى دولة شيوعية، والآن الولايات المتحدة تتحجج بمجموعة مقاتلين قاتلوا معنا وتزوجوا وأنجبوا ولهم أكثر من عشر سنوات، وقد وُضعوا ضمن إطار الدولة السورية وتحت أمرتها، ومع ذلك يكررون نفس مسألة خالد بكداش. وإسرائيل تتدخل في النسيج السوري الوطني. كل ذلك مكشوف فلا تضطروا الدولة السورية تستعين بما تراه مناسبا لحماية شعبها وأراضيها”.

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