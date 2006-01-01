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زامير: الجيش الإسرائيلي قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة

الجمعة 02 مايو 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: الجيش الإسرائيلي قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج لذلك، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الجيش هي إعادة الأسرى من قطاع غزة.


وقال زامير خلال حفل استضافه الرئيس الإسرائيلي لتكريم 120 ضابطا بالجيش الإسرائيلي، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سنزيد وتيرة العملية (في غزة) وكثافتها. وإذا طلب منا ذلك، فسنفعل ذلك قريبا".

وأضاف: "نتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامنا، والحرب أزهقت أرواح الكثير من جنودنا وهناك من دفعوا ثمنا كبيرا"، وشدد على أن "الجيش خارج كل الخلافات في إسرائيل ولدينا أهداف مشتركة كشعب واحد".

وقال زامير في كلمته إن "الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة، ونحن نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة".

وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي موحد، وليس هناك يمين أو يسار داخل صفوف الجيش.

من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى إعادة الأسرى من غزة، وتطرق إلى الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، قائلا: "حتى في ظل الانقسامات الحادة، وحتى مع وجود اختلافات في الرأي بيننا، يجب أن نترك الجيش الإسرائيلي فوق كل خلاف".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الضباط والجنود المكرمين في الحفل البالغ عددهم 120 جنديا بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل، لم يتم الكشف عن هوياتهم خشية ملاحقتهم دوليا.

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