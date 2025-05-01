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"واينت": النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس

الجمعة 02 مايو 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت": النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "واينت" العبري عن منظمة الصندوق القومي اليهودي تقديره بأن حوالي 19600 دونم من الأراضي احترقت في جبال القدس، جراء الحرائق التي اندلعت بالمنطقة أمس الأربعاء.

وأشار الموقع إلى أن مكافحة الحرائق استمرت طوال الليل، وكانت طائرات الإطفاء في الجو، وتم فتح الطرق أمام حركة المرور.

وأضاف أن أكثر من 100 طاقم إطفاء لا يزالون يكافحون الحرائق الضخمة في جبال القدس، وما زال من غير الواضح سبب اندلاع الحريق.

وذكر الموقع أن 12 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة خلال مكافحتهم الحرائق.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إعادة فتح جميع الطرق التي أغلقت إثر الحرائق في جبال القدس، أمام حركة المرور.

من جهته، أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية، أن تكلفة إعادة الإعمار عقب الحرائق الضخمة قد تتجاوز المليار شيكل، استنادا إلى تجارب سابقة، وتبعا لمدى انتشار الحرائق.

الحرائق في جبال القدس كما تم تصويرها من طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي

وأوضح أن الجهة التي ستتحمل أعباء التعويض سواء الدولة أو شركات التأمين تعتمد على نتائج التحقيقات الخاصة بأسباب اندلاع الحريق وفقا لموقع "واينت".

وفي كل الأحوال، ستضطر الدولة إلى تمويل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والطرق والغابات بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمتضررين الذين لا تشملهم تغطية التأمين.

وقدر مسؤولون اقتصاديون في الحكومة إلى جانب مسؤولين سابقين تعاملوا مع أضرار حرائق سابقة مثل حريق جبل الكرمل وحرائق جبال القدس أن الأضرار الناجمة عن الحريق الكبير في منطقة جبال وممر القدس قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.

وأوضح المسؤول في وزارة المالية أن المسألة الجوهرية التي ستحدد من سيتحمل تكاليف التعويضات وكيفية تمويل الأضرار تتمثل في معرفة سبب اندلاع الحرائق، هل هي نتيجة إضرام متعمد لأسباب قومية، أم أنها ناتجة عن إهمال وانتشرت بفعل الحرارة الشديدة والرياح القوية، وهي ظروف مناخية نادرة في إسرائيل؟.

 

وفي حال توصلت نتائج تحقيقات الشرطة وسلطات الإطفاء إلى أن الحرائق أضرمت عمدا بدوافع قومية، فإن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ستدفع من صندوق ضريبة الأملاك، وهو صندوق تمول موازنته من مدفوعات ضريبة الرواتب في إسرائيل.

أما إذا ثبت أن السبب إهمال، فإن شركات التأمين ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة المؤمنة، بينما تتحمل الدولة تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة.

وأمس الأربعاء، اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس، مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

وبعد أسبوع واحد فقط من موجة الحرائق الواسعة التي اجتاحت جبال القدس، اندلع صباح الأربعاء حريق جديد في غابة إشتاؤول، بالقرب من بلدة مسيلت تسيون، وانتشر سريعا في عدة بؤر بالمنطقة.

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