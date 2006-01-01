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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية شرق حيفا

الجمعة 02 مايو 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية شرق حيفا



صنعاء/سما/

أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع عن "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "رامات دافيد" الجوية شرق مدينة حيفا المحتلة".


وقال سريع في بيان اليوم الجمعة: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف البيان أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وأن المنظومات الاعتراضية فشلت في التصدي له.

وختم البيان "تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة الأحرارِ المجاهدين في قطاع غزة، وعملياتهم البطولية المستمرة ضد العدو الإسرائيلي رغم الحصار والعدوان وتؤكد أنها معهم بكل قدراتها وإمكاناتها وأن عملياتها الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها".

وصباح اليوم الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.


ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل وأنه يتحقق من النتائج.

وقالت القناة 12 العبرية إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق الأردن.

والأربعاء الماضي، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وأهدافا حيوية وعسكرية في إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد الدولة العبرية وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

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