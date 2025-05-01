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ألمانيا: مظاهرات حاشدة في برلين احتجاجا على تورط البلاد في الأزمة الأوكرانية وحرب غزة (فيديو)

الجمعة 02 مايو 2025 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: مظاهرات حاشدة في برلين احتجاجا على تورط البلاد في الأزمة الأوكرانية وحرب غزة (فيديو)



برلين/سما/

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس مظاهرات حاشدة بمناسبة عيد العمال، احتجاجا على تورط البلاد في الأزمة الأوكرانية والحرب على غزة.

وبدأت في العاصمة الألمانية المظاهرة السنوية بمناسبة عيد العمال للقوى اليسارية واليسارية المتطرفة، حيث أكد المتظاهرون، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على الأقل، على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في قطاع غزة وأوكرانيا وغيرها من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم.

 

ورفع المتظاهرون معهم أعلام فلسطين والملصقات التي تدعو إلى "النضال ضد النظام الرأسمالي".

وأكد المتظاهرون أنه "بدلا من الاستفادة من انسحاب الولايات المتحدة من السياسة الأوروبية للبدء أخيرا في البحث عن حلول سلمية وتعاونية للصراعات العالمية، وخاصة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، يتحدث رؤساء الدول الأوروبية (أو أولئك الذين يطمحون إلى أن يصبحوا مثلهم) عن إنشاء جيش أوروبي".

وبحسب المنظمين والشرطة، والبيانات المقدمة على موقع إدارة برلين، يراقب حوالي 6000 ضابط شرطة حاليا النظام في شوارع المدينة، وكثير منهم يأتون من الولايات الفيدرالية المجاورة.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الألمانية نحو 30 مظاهرة مختلفة، فيما ذكرت محطة إذاعة "RBB24"، نقلا عن الشرطة، أن نحو 5500 شخص شاركوا في مظاهرة عيد العمال التي نظمتها نقابة العمال الألمانية في برلين للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

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