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"حادثة خطيرة" في غزة والجيش الإسرائيلي ينوي استخلاص الدروس منها

الجمعة 02 مايو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حادثة خطيرة" في غزة والجيش الإسرائيلي ينوي استخلاص الدروس منها



القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم الخميس، بأن حادثة غريبة وقعت في قطاع غزة يوم الثلاثاء 29 أبريل.


وذكرت "القناة 13" أن قوة من الجيش الإسرائيلي انسحبت من منطقة موراغ قرب الشجاعية ونسيت خلفها جنديا لمدة 40 دقيقة إلى أن وصلت إليه قوة من لواء الجولاني وأنقذته بعد أن سار نحوهم وصاح "جيش الدفاع الإسرائيلي" حتى لا يفتحوا النار عليه.

وأوضح المصدر أنه تم نسيان مقاتل من وحدة "ياهالوم" في جنوب قطاع غزة عقب نهاية إحدى العمليات، بعد أن غادر زملاؤه الجنود وتركوه خلفهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناطق باسم الجيش أكد للقناة الحادثة وقال إنها وقعت يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أنها "حادثة خطيرة يتم التحقيق فيها وسيتم استخلاص الدروس منها".

ولليوم الـ45 من استئناف تل أبيب الحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع مخلفا قتلى ومصابين ودمارا.

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