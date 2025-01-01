قيادة حماس في الدوحة تستقبل وزير الخارجية الأفغاني

الدوحة/سما/

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش، يوم الخميس في الدوحة، وزير الخارجية بالوكالة في أفغانستان المولوي أمير خان متقي.



وحضر الاجتماع أعضاء المجلس القيادي للحركة خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وجرائم الإبادة، وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد درويش "بالتجربة الأفغانية ومواقف أفغانستان المؤيدة لجهاد الشعب ضد الاحتلال الصهيوني".

وأكد رئيس المجلس القيادي لحركة حماس تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، وشدد على أنه ماض في مقاومة الاحتلال حتى الحرية والاستقلال.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأفغاني دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة الإسلامية المركزية.

كما أعرب متقي عن تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني المرابط والذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الطغيان.