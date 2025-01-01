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برنامج الأغذية العالمي يعلن خواء مخازنه في غزة

الجمعة 02 مايو 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يعلن خواء مخازنه في غزة



غزة/سما/

صدر عن برنامج الأغذية العالمي الخميس، إنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.


وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها".

وصرح بأنهم يشهدون أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية.

من جهته، أفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، بأن 91% من الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون أزمة غذائية بعد مرور شهرين على إغلاق إسرائيل المعابر.

وذكر البرش أن 92% من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون من نقص غذائي حاد جراء الحصار الإسرائيلي مما يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم ونموهم.

وأشار أيضا إلى أن 65% من الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب جراء سياسة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

ودعا مدير عام وزارة الصحة بغزة الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بغزة بما أن المؤشرات الميدانية والمعطيات الطبية والإنسانية تؤكد تحقق الشروط الدولية.

وفي اليوم الـ45 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع مخلفا قتلى ومصابين ودمارا.

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