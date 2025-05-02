الشرطة البريطانية تحقق مع فرقة KneeCap بتهمة دعم "حماس"

وقد تم الإبلاغ عن الفرقة، التي تغني باللغة الإيرلندية وتنحدر من أيرلندا الشمالية، إلى الشرطة بعد انتشار لقطات مصورة من حفل موسيقي عام 2024، يظهر فيها أحد أعضائها وهو يقول: "المحافظ الجيد الوحيد هو المحافظ الميت. اقتل نائبك المحلي".

كما أظهرت لقطات أخرى من حفل سابق في عام 2023 أحد أعضاء الفرقة وهو يردد: "تحيا حماس، يحيا حزب الله".

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن هذه المقاطع المصورة أحيلت إلى "وحدة الإحالة على الإنترنت لمكافحة الإرهاب" لتقييمها من قبل ضباط متخصصين، وقد خلص التقييم إلى وجود دوافع كافية لمباشرة تحقيق رسمي في مخالفات محتملة تتعلق بكلا المقطعين.

وقالت الشرطة في بيان: "يجري التحقيق حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب، ولا تزال التحقيقات جارية في الوقت الراهن".

وتعرف فرقة "كنيكاب"، المكونة من ثلاثة موسيقيين من بلفاست، بأسلوبها الساخر واستخدامها لرموز مرتبطة بالحركة الجمهورية الإيرلندية، التي تسعى إلى توحيد أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، مع جمهورية أيرلندا.

وقد أثارت تصريحات الفرقة جدلا داخل مجلس العموم البريطاني، حيث أدان نواب من الحزبين الحاكم والمعارض هذه التصريحات، مستذكرين أن عضوين في البرلمان البريطاني قتلا منذ عام 2016.

وفي رد عبر منصة إنستغرام، أصدر أعضاء الفرقة الثلاثة، ليام أوغ أو هاناي، نواشه أو كيريلين، وجي جي أو دوكرتي، بيانا قدموا فيه اعتذارا لعائلتي النائبة عن حزب العمال جو كوكس، التي قتلت على يد متطرف يميني عام 2016، والنائب المحافظ ديفيد أميس، الذي قتل عام 2021 على يد شخص بايع تنظيم "داعش".

وأكدت الفرقة في بيانها: "لم تكن نيتنا أبدا التسبب بأي أذى لعائلات الضحايا".

وأضاف أعضاء "كنيكاب" أنهم "لم يدعموا يوما لا حماس ولا حزب الله"، متهمين "شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة" بإخراج تصريحاتهم من سياقها لإثارة "هستيريا أخلاقية مصطنعة"، وذلك نتيجة مواقفهم المعارضة للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد ألغي عدد من حفلات الفرقة على خلفية هذا الجدل، في حين دعا عدد من النواب البريطانيين منظمي مهرجان غلاستونبري، المقرر إقامته في يونيو المقبل، إلى إلغاء مشاركة الفرقة.