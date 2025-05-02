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"الشاباك" يعزز وسائل حماية نتنياهو

الجمعة 02 مايو 2025 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يعزز وسائل حماية نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" عزز في الفترة الأخيرة وسائل حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نحو غير مسبوق.

وذكرت الصحيفة أن "الشاباك" قام برفع مستوى الإجراءات الأمنية لنتنياهو إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك استخدام آلة فحص متطورة وكاميرات أمنية متطورة، إلى جانب عمليات فحص لمسية يدوية، كاشفا أنه تم أيضا استخدام أجهزة حديثة لفحص الأحذية في إطار تعزيز أمن نتنياهو.
 

وقد شُبّه جهاز الفحص المستخدم بتلك الأجهزة التي تشغل في المطارات العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة، والتي تثير انتقادات بدعوى انتهاكها لخصوصية الأشخاص. فعند دخول الشخص إلى الجهاز، يطلب منه رفع يديه، ثم تعرض صور الفحص على شاشات يراقبها أفراد الأمن. كما شملت إجراءات التأمين إدخال أجهزة جديدة لفحص الأحذية.

وقد استخدمت هذه الأجهزة لأول مرة خلال مراسم الذكرى الرسمية لضحايا العمليات العدائية على جبل هرتسل، التي أقيمت أول أمس، وكذلك خلال مسابقة التناخ في مسرح القدس في اليوم التالي، وهما مناسبتان حضرهما رئيس الوزراء.

أما في مراسم جائزة إسرائيل، التي ألغى نتنياهو مشاركته فيها في اللحظة الأخيرة، فلم تُستخدم هذه الأجهزة، لكن تم تشغيل كاميرات مراقبة خاصة.

وشهدت الفعاليات الأخيرة تشديدا ملحوظا في إجراءات التفتيش الأمني، حيث خضع المشاركون ولأول مرة لاستجواب أمني مباشر، ووجهت إليهم أسئلة تتعلق بمكان قدومهم، وهوية من دعاهم، وطبيعة علاقتهم به.

ولم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل أجرى عناصر الشاباك أيضًا تفتيشات جسدية، شملت تفتيشا يدويًا دقيقا للجمهور، بهدف منع إدخال لافتات إلى أماكن الفعاليات. وقد تم توثيق رجال الأمن وهم يرتدون أقنعة وجه.

ولم تكن هذه الإجراءات الأمنية المشددة التغيير الوحيد، إذ لوحظ أن جميع عناصر وحدة حماية الشخصيات في الشاباك (الوحدة 730) شاركوا في الفعاليات وهم يرتدون أقنعة وجه سوداء، وأوضح مصدر أن السبب لا يعود لدواع صحية، بل لحماية هوية العناصر خلال تنفيذ مهامهم في الخارج. كما شوهد أفراد الشاباك وهم يحملون كاميرات تثبت على الجسم، وهي خطوة غير معتادة سابقا.

وقد رفض جهاز الشاباك التعليق على هذه التفاصيل، واكتفى بالقول: "نحن لا نعلق على الترتيبات الأمنية".

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