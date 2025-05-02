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مقتل جندي إسرائيلي في حادث بالجولان المحتل

الجمعة 02 مايو 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي في حادث بالجولان المحتل



القدس المحتلة/سما/

لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب ثلاثة جنود آخرين في حادث سير خلال عملية عسكرية بهضبة الجولان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إن الرقيب نيف دياج 19 عاما، جندي من الكتيبة (890) التابعة للواء المظليين لقي مصرعه في حادث سير خلال عملية عسكرية في هضبة الجولان، وتم إخطار عائلته".


وأصيب 3 جنود آخرين من الكتيبة (890) في الحادث، وتم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

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