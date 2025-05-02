كاتس للـ"الجولاني": عندما تستيقظ وترى نتيجة الغارة ستدرك أننا مصممون على حماية الدروز

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة إن الهجوم الذي شنته مقاتلات إسرائيلية على دمشق الليلة، رسالة إلى الرئيس السوري تؤكد "تصميمنا على حماية الدروز في سوريا"، وفق زعمه.

وأضاف كاتس، وفق ما نقل موقع "واينت"، بأن "هجوم سلاح الجو الليلة على القصر الرئاسي في دمشق، الذي أصدرته أنا ورئيس الوزراء، هو رسالة تحذير واضحة للنظام السوري".

وقال: "عندما يستيقظ الجولاني في الصباح ويرى نتائج هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، يدرك جيدا أن إسرائيل مصممة على منع المساس بالدروز في سوريا".

وقال كاتس، "من واجبنا حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل إخواننا الدروز في إسرائيل وولائهم للدولة ومساهمتهم الهائلة في أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.

واستخدم كاتس، اسم الجولاني لمخاطبة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان يلقب أبو محمد الجولاني خلال ترؤسه هيئة تحرير الشام قبل الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والسيطرة على الحكم في سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، أن طائرات حربية أغارت فجرا على المنطقة المجاورة لقصر الرئاسة السورية في دمشق، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الغارات رسالة واضحة للنظام.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان موجز، بأن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك إن "إسرائيل هاجمت الليلة بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. هذه رسالة واضحة للنظام السوري"

وأضاف البيان: "لن نسمح للقوات بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك، عقب مواجهات شهدتها الأربعاء مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية. استهدف على أثرها سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.