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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ ثاني من اليمن ظهر اليوم ..

الجمعة 02 مايو 2025 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ ثاني من اليمن ظهر اليوم ..



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق داخل إسرائيل في أعقاب إطلاق صاروخ من جهة اليمن، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وسمعت أصوات انفجارات قوية في القدس والمركز ناتجة على الأغلب عن التصدي للصاروخ اليمني.

وتعد هذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي تدوي فيها صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه اعترض صاروخا باليستياـ قال الحوثيون إنه أطلق على قاعدة رامات دافيد.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صباحا، بأن صفارات الإنذار دوت بالناصرة والعفولة ووادي عارة وتمتد إلى حيفا وخليجها، وفي نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة تحليق الصاروخ اليمني في أجواء إسرائيل.

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل، فيما أفادت القناة 12 العبرية إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق الأردن.

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