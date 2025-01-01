سبعة شهداء في قصف الاحتلال لبيت عزاء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بيت عزاء قرب منطقة النادي في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين.

والشهداء هم: عدنان المصري، وساري المصري، وبلال نبيل المصري، ومحمد عدنان المصري، وسامح وائل المصري، وسامي عبد الروؤف المصري.











وقصفت مدفعية الاحتلال منطقتي الفراحين والسناطي شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق وابل من الرصاص الحي.

كما استشهد الطفل مراد علاء أبو مغصيب 5 سنوات جراء إصابته في قصف الاحتلال أمس منطقة البركة بدير البلح.