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الصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام

الجمعة 02 مايو 2025 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام



غزة /سما/

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الميدانية واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة، إن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يُعيق بشكل كبير عمل موظفيها وشركائها في المجال الإنساني، مؤكدة أن "دون اتخاذ إجراءات فورية، ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها".

وأضافت أن المدنيين في قطاع غزة تُركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري أمر حتمي، وإلا فإن تنفيذ برامج اللجنة الدولية في القطاع لن يكون ممكنًا.

وأكدت اللجنة الدولية على وجوب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية في جميع الظروف، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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