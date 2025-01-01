الإعلام العبري يفضح "كذب" نتنياهو بخصوص مسببي حرائق القدس

القدس المحتلة/سما/

فندت تقارير إعلامية عبرية مساء يوم الخميس، صحة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرائق جبال القدس.

وأفادت "القناة 12" العبرية، بأن الحرائق المركزية في جبال القدس، خلافا لما قاله نتنياهو، لم تُشعَل عمداً، موضحة أن التقديرات تفيد بأنها بسبب "الإهمال".

وذكرت القناة أنه تبين أن لا علاقة للأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم بالحرائق في محيط القدس.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق بالقدس، أحدهم تم ضبطه متلبسا.

وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبها بإشعالهم الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود".

وردا على تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة عبر إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ما جاء على لسانه، مشيرا إلى أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال النيران في القدس".

وتحاول إسرائيل لليوم الثاني على التوالي، إخماد الحرائق وتترقب مساعدة دولية، حيث وصلت طائرات إطفاء من قبرص وكرواتيا وإيطاليا للمشاركة في جهود محاصرة الحرائق.

ويشارك 155 طاقم إطفاء في مواجهة النيران التي التهمت نحو 20 ألف دونم من الأحراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار عمليات الإطفاء حتى السبت.

وبينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا لمعرفة أسباب الحرائق، اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.

وأثار نجل نتنياهو، جدلا واسعا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى الاستقلال وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.