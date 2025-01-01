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قطر أمام العدل الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

الخميس 01 مايو 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر أمام العدل الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين



لاهاي /وكالات/

قالت قطر أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، لا سيما بقطاع غزة، وترتكب جريمة حرب بانتهاج سياسة التجويع في القطاع.
أفاد بذلك ممثل قطر أمام العدل الدولية مطلق القحطاني، وذلك اتصالا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف القحطاني أن “ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية”، مشيرا إلى أن “إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة”.
وأكد أن “إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا”، لافتا إلى أن “التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي”.

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