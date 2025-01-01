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إسرائيل تدرس غزو بري جديد لـ"لبنان" ..

الخميس 01 مايو 2025 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس غزو بري جديد لـ"لبنان" ..



بيروت /سما/

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان بشكل كبير، وصولاً إلى عملية برية واسعة النطاق، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وبحسب التقرير الذي استند إلى مصادر دبلوماسية، فقد تحدث نتنياهو مع مسؤولين أميركيين وأوضح لهم أن العمليات الجوية لا تحقق هدفها بشكل كامل. وقال إن العمل البري ضروري لحرمان حزب الله من قدراته على إعادة الإعمار، بعد أن يُعتقد أن المنظمة بدأت تتعلم دروس الجولة الأخيرة وتجدد انتشارها العسكري.

ويبدو أن هيئة أركان جيش الاحتلال أعدّت تصوراً لمعركة كبيرة مع لبنان، تتضمن اجتياحاً برياً كبيراً.

وفي هذا السياق، يعود الاحتلال الإسرائيلي إلى خطة سبق أن نوقشت قبل الحرب الأخيرة، وساعد التغيير في سوريا على تنفيذها بسهولة أكبر، وهي تستند إلى استخدام الاحتلال للأراضي السورية التي احتلها في الشريط الفاصل بين الحدود الشرقية للبنان مع مناطق القنيطرة والريف الغربي لدمشق، للانقضاض على مناطق البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا، فيما تقوم القوات الموجودة على حدود منطقة العرقوب بالدخول إلى لبنان.

وتشير المصادر الديبلوماسية الغربية إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يدرس إعداد قوة برية كبيرة لتنفيذ هذه العملية، بالتزامن مع حملة جوية جديدة.

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