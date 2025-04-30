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الاحتلال يغلق كافة مداخل بيتا ويدمر مدرسة بيتا الاساسية

الخميس 01 مايو 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق كافة مداخل بيتا ويدمر مدرسة بيتا الاساسية



نابلس / سما /

فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي اغلاقا شاملا على كافة مداخل بيتا بما فيها المدخل الرئيسي للبلدة منذ يوم أمس الاربعاء الموافق 30/4/2025 اضافة إلى اقتحام عشرات الاليات العسكرية الإسرائيلية باقتحام البلدة وإطلاق النار على المواطنين وهم داخل منازلهم وتدمير عشرات تنكات المياه على اسطح المنازل وتدمير بنية تحتية تابعه للبلدية واقتحام عشرات المنازل والقيام بعمليات تفتيش همجية والتنكيل بالمواطنين.
كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مقر مدرسة بيتا الاساسية للبنات ومصادرة الكاميرات وتدمير مبنى إدارة المدرسة وإطلاق النار بشكل متعمد على خزانات المياه الخاصة بالمدرسة .
وحملت بلدية بيتا قوات الاحتلال المسؤولية عن إغلاق البلدة الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة نتجية تلف المحاصيل الزراعية التى تصل وتخرج من حسبة بيتا كما يؤثر على إمداد آلاف المواطنين بالمواد الغذائية وتعبر البلدية هذا الحصار الشامل عملية إغلاق لحسبة بيتا .
وطالبت بلدية بيتا المؤسسات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لرفع الحصار الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة وتطالب الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها

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