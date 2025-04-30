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المجزرة مستمرة ..شهداء بالعشرات في قصف الاحتلال الاسرائيلي مناطق مختلفة من مناطق غزة

الخميس 01 مايو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجزرة مستمرة ..شهداء بالعشرات في قصف الاحتلال الاسرائيلي مناطق مختلفة من مناطق غزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الاربعاء ٢٩ شهيد وعشرات المصابين.

وواصل جيش الاحتلال إطلاق عشرات القذائف بين مدينتي رفح وخان يونس ضمن توسيع محور موراج العسكري.

واظهرت صورا نشرها جيش الاحتلال مسح مزيد من المربعات السكنية غرب ووسط رفح بعد الانتهاء من تدمير جنوب المدينة.

جنوب قطاع غزة

ودمر طيران الاحتلال منزل عائلة الصحفي علي إصليح في منطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة خلود النجار، متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال لمنزلها في قيزان النجار، جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة، قبل أيام.

وارتقى شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة "قيزان النجار" جنوبي مدينة خانيونس

وسط قطاع غزة 

وانتشل مسعفون جثمان طفل استشهد قبل عدة أيام جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في برج القدس بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء الاربعاء اصيب اربعة مواطنين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة مريم كراز بعد اصابتها في قصف قبل أيام في كفى زيتونة بدير البلح وسط القطاع

غزة والشمال

وقصفت المدفعية محيط شارع المسلخ في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتعرض حيي الشجاعية والتفاح لسلسلة غارات جوية طوال ساعات الليل.

واستشهد الشاب رائد عوض الله الزعانين واصابات في قصف إسرائيلي على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي أنه وصل مشافي القطاع ٥١ شهيد بينهم شهيد انتشال و ١١٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة عمر ومنطقة البركة في المنطقة الشمالية الغربية من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٣٥ شهيد، و ١٠٩ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٤٠٠ شهيد و ١١٨٠١٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٣٠٨ شهيد، ٥٩٧٣ اصابة).

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