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الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي

الخميس 01 مايو 2025 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي



غزة /سما/

اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة بشهر آذار الماضي.

وأشار مكتب الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، مبينا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

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