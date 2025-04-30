الطقس: أجواء ربيعية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية إلىجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلىجنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة في ساعات الليل، الرياح شمالية غربية إلىغربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين اليوم الخميس من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.