سورية: غارات إسرائيلية والأمن يعلن "انتهاء العملية" في أشرفية صحنايا

دمشق/سما/

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع في ريف العاصمة السورية دمشق بزعم "حماية الدروز"، وذلك بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس؛ وأفادت تقارير سورية بأن جيش الاحتلال شن 7 غارات جوية على منطقة أشرفية صحنايا.

وأغار الجيش الإسرائيليّ على محيط منطقة صحنايا، بريف دمشق؛ وأفادت مصادر محلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعًا يضم عتادًا وذخيرة تابعًا لقوات وزارة الدفاع السورية، في محيط بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

في المقابل، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، أنه تم دخول كافة أحياء بلدة أشرفية صحنايا، وأفاد ببدء تنفيذ إجراءات تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، قبل أن يعلن عن "انتهاء العملية الأمنية".



وأفادت مصادر سورية بتعرض منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق لـ7 غارات جوية إسرائيلية منذ صباح الأربعاء، في حين زعمت مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو نفذ 4 من تلك الضربات في الأراضي السورية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو شنت غارتين في مناطق مفتوحة، بالإضافة إلى غارتين شنتا بطائرات مسيرة في مناطق مأهولة، وقالت إن هذه العمليات تُنفذ كـ"رسائل ردعية" بزعم حماية السكان الدروز، على حد وصفها.

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن "الأنشطة الجوية ستستمر ما دامت الحاجة تقتضي ذلك".

وكان نتنياهو وكاتس قد زعما أن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم تجمعا لمجموعة ’متطرفة’ بينما كانت تستعد لمهاجمة المواطنين الدروز في صحنايا بمنطقة دمشق". كما جاء في البيان "في المقابل نُقلت رسالة حادة إلى النظام السوري، بأن إسرائيل تتوخى منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بالاستعداد لمهاجمة أهداف في سورية، في حال استمرار الاشتباكات بريف دمشق. واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يتابع التطورات الحاصلة في الأراضي السورية، وبأن قواته منتشرة وعلى جاهزية دفاعية لمختلف السيناريوهات؛ حسبما جاء في بيان له.

جاء ذلك في ظل توترات بالمنطقة، بعد مقتل 16 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن، جراء هجمات نفذتها "مجموعات خارجة عن القانون" على مقر أمني في منطقة أشرفية صحنايا، في إطار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في ريف دمشق من بينها صحنايا وجرمانا بين قوات الأمن ومسلحين، أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وأوردت تقارير سورية، أنه جرى رصد تحليق لطائرات حربية إسرائيلية بالإضافة إلى طائرات مسيّرة في أجواء جنوبي سورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني في دمشق "قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر إصابات متفاوتة".

22:23

محافظ ريف دمشق: طائرة إسرائيلية استهدفت قوة الأمن في صحنايا ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن

محافظ ريف دمشق:

* الحادث في جرمانا بدأ باستهداف حاجز أمني أدى إلى لمقتل عنصرين وجرح آخر.

* مجموعة خارجة عن القانون استهدفت قوات الأمن في أشرفية صحنايا وقتلت عددا منهم.

* نؤكد على عدم التسامح أو التهاون مع أي إساءة للرموز الدينية.

* نؤكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق السلم الأهلي.

* القصف الإسرائيلي على صحنايا تسبب في قتل عنصر أمن وأحد المدنيين.

21:46

أنباء عن انقطاع كامل للكهرباء عن محافظة السويداء

21:42

محافظة السويداء: اتفاق مبدئي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا

أعلنت محافظة السويداء، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، وذلك خلال جلسة عُقدت في العاصمة دمشق بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على "تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف النزيف الدموي، والسعي لإيجاد حلول تسهم في تحقيق التهدئة واستقرار الأوضاع في المنطقتين".

20:07

جيش الاحتلال ينقل مصابا رابعا من سورية لتلقي العلاج داخل إسرائيل

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال نقل مصابا رابعا من أبناء الطائفة الدرزية في سورية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، بعد إصابته بإطلاق للنار.

19:50

نتنياهو يترأس مداولات أمنية بشأن سورية؛ جيش الاحتلال: نرصد التطورات وقواتنا منتشرة في حالة تأهب استعدادًا لمختلف السيناريوهات

عُقدت، مساء الأربعاء، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية غدعون ساعر، والوزير رون ديرمر، إلى جانب رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وكبار قادة الأجهزة الأمنية.

وتناول الاجتماع "مستجدات الوضع في سورية"، فيما من المتوقع أن تُطرح خلال الجلسة أيضًا قضية الحرائق الأخيرة في البلاد، والاشتباه بـ"حوادث إضرام نار متعمدة".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء ثلاثة جرحى دروز من سورية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل. وقال إنه "تم نقل المصابين إلى المركز الطبي زيف في مدينة صفد، بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية".

وأضاف جيش الاحتلال، في بيانه، أنه "يتابع التطورات الجارية في سورية"، وأن "قواته منتشرة في حالة تأهب استعدادًا لسيناريوهات مختلفة".

19:25

السلطات السورية ترفض التدخلات الخارجية وتؤكد التزامها بحماية مكونات الشعب كافة

أكدت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واعتبرت الدعوات الأخيرة التي أطلقتها "جماعات خارجية عن القانون" للمطالبة بما يسمى "حماية دولية" دعوات "غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل"، وذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن مثل هذه المناشدات تأتي ضمن محاولات واضحة لتدويل الوضع في سورية، مشددة على أن معالجته يجب أن تتم حصراً ضمن مؤسسات الدولة السورية، بعيدًا عن أي تدخل خارجي يهدد وحدة البلاد ويقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة التزام الدولة السورية بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما يشمل أبناء الطائفة الدرزية، مشيرة إلى أنهم يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري.

وفي ختام بيانها، شددت الخارجية السورية على أن قضايا البلاد تُعالج عبر المؤسسات الوطنية وحدها، مؤكدة رفضها لأي إملاءات أو تدخلات خارجية، مشيرة إلى أن "سيادة سورية ليست موضع نقاش أو تفاوض".

19:23

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نقل 3 مصابين دروز من سورية لتلقي العلاج في صفد

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن ثلاث إصابات من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا أُجلوا بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي.

وبحسب التقرير، فإن المصابين تعرّضوا لإطلاق نار في سورية، حيث نُقلوا أولاً إلى قاعدة عسكرية في الجولان المحتل، قبل تحويلهم إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد لتلقي العلاج.

19:10

تقارير إسرائيلية: نقل مصابين دروز من سورية إلى مستشفى صفد بواسطة مروحية عسكرية

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قوات إسرائيلية قامت بإجلاء عدد من "الجرحى الدروز" من سورية، جراء تعرضهم لإطلاق نار، وذلك عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد.

19:06

قوات وزارة الدفاع السورية تُسلم أشرفية صحنايا لإدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية

18:38

المبعوث الأممي إلى سورية: نشعر بقلق بالغ إزاء العنف غير المقبول في دمشق وحمص.

18:32

7 غارات على ريف دمشق ومزاعم إسرائيلية بـ"رسائل" ردعية لـ"حماية الدروز"

أفادت مصادر سورية بتعرض منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق لـ7 غارات جوية إسرائيلية منذ صباح الأربعاء، في حين زعمت مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو نفذ 4 من تلك الضربات في الأراضي السورية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو شنت غارتين في مناطق مفتوحة، بالإضافة إلى غارتين شنتا بطائرات مسيرة في مناطق مأهولة.

وقالت إن هذه العمليات تُنفذ كـ"رسائل" ردعية بزعم "حماية السكان" الدروز، على حد وصفها. وأضافت التقارير الإسرائيلية أن "الأنشطة الجوية ستستمر ما دامت الحاجة تقتضي ذلك".

18:28

الأمن السوري يعلن انتهاء العملية في أشرفية صحنايا وانتشار قواته في المنطقة

أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، "انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا"، مؤكداً "انتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار"، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين.

18:26

قوات أمنية تدخل أشرفية صحنايا لاستعادة الاستقرار

دخلت قوات الأمن السورية، الأربعاء، جميع أحياء منطقة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق، تمهيدا للبدء بإجراءات لاستعادة الاستقرار.

يأتي ذلك إثر مقتل 16 شخصا من مدنيين وعناصر أمن، بهجمات نفذتها "مجموعات خارجة عن القانون" في أشرفية صحنايا جنوب سورية، وفق السلطات.

وقال مدير الأمن بريف دمشق، المقدم حسام الطحان، لوكالة الأنباء السورية (سانا): "تمكنا من دخول كافة أحياء أشرفية صحنايا، وسنبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة".

وأفادت الوكالة بأن "قوات الأمن العام تنتشر في أحياء أشرفية صحنايا، بعد تنفيذ عمليات تمشيط لعدة مواقع كانت تستخدمها مجموعات خارجة عن القانون لاستهداف المدنيين وعناصر الأمن العام".

18:25

مفتي سورية يحذر من الفتن ويدعو للتعايش

حذر مفتي سورية الشيخ أسامة الرفاعي، الأربعاء، من الفتن والانتقام، إثر أحداث العنف بمنطقة صحنايا ذات الغالبية الدرزية بريف دمشق، داعيا إلى التعايش السلمي بين مختلف طوائف البلاد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرفاعي بعد مقتل 16 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن، جراء هجمات نفذتها "مجموعات خارجة عن القانون" على مقر أمني في منطقة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق جنوب البلاد.

وحذر الرفاعي من "الفتن والانتقام والإصغاء لأصوات الشياطين"، وأضاف قائلا: "إذا اشتعلت الفتنة فنحن خاسرون بكل طوائفنا ولن يكون هناك رابح واحد".

ودعا مفتي سورية إلى أن تأخذ العدالة مجراها "من أجل التعايش السليم الذي يحفظ دماء شبابنا".

18:25

محافظا السويداء وريف دمشق يجتمعان بوجهاء وقيادات دينية بغية الاتفاق على إنهاء أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا

أفادت محافظة السويداء السورية، الأربعاء، بعقد لقاء حكومي مع قيادات درزية لمناقشة أحداث مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق جنوب البلاد، إثر هجمات شنها "خارجون عن القانون" خلفت قتلى وجرحى.

وقالت المحافظة على قناتها بمنصة تلغرام: "يتم الآن عقد جلسة لمناقشة واقع المدينتين (جرمانا وأشرفية صحنايا) في دمشق، بهدف الوصول لاتفاق حول الأحداث الجارية فيهما".

وأشارت أن الجلسة تجرى بحضور محافظي السويداء مصطفى البكور، وريف دمشق عامر الشيخ، والقنيطرة أحمد الدالاتي، إلى جانب شيخي العقل للطائفة الدرزية حمود الحناوي ويوسف الجربوع.

18:25

مظاهرة حاشدة في الجامع الأموي تندد بالعدوان الإسرائيلي على أشرفية صحنايا بريف دمشق

نظم سوريون مظاهرة حاشدة، الأربعاء، بالجامع الأموي في العاصمة دمشق، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على منطقة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق، جنوب البلاد.

18:24

جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث سوريا ويحذر من استغلال إسرائيل للدروز

دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إلى إجراء "تحقيق شفاف" في اشتباكات جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وحذر من محاولة إسرائيل استغلال الدروز في سورية.

وجاءت أقوال جنبلاط في كلمة ألقاها عقب اجتماع استثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال جنبلاط إن "أتباع الشيخ موفق طريف، يريدون توريط دروز لبنان وسورية لمحاربة جميع المسلمين". وتابع "نحن في بداية مرحلة جديدة، إما أن نقتنع أننا لا بد أن نعيش في سوريا موحدة أو أن ننساق إلى المشروع الإسرائيلي الذي يريد تهجير الدروز واستخدامهم".

وأضاف جنبلاط أنه "مستعد للقيام بكل الخطوات (للوساطة)، كما فعلت سابقا مع دروز إدلب (في سورية)، لكن لا بد من برنامج واضح وإسكات البعض في الداخل الذين يستنجدون بإسرائيل".

واستطرد "أنا على استعداد للذهاب إلى دمشق مجددا، لوضع أسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري".

18:24

غارات إسرائيلية على أشرفية صحنايا بريف دمشق