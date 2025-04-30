الصفدي وبن فرحان يبحثان تعزيز التعاون وتطوّرات غزة

الرياض/سما/

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة الرياض، خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الصفدي إلى السعودية، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ الصفدي "زيارة عمل" إلى السعودية، للقاء ابن فرحان.

وذكر البيان أنه جرى بحث "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات".

كما تناولا الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وبحث الوزيران "الجهود المبذولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء القطاع".

وأكدا على "استمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين الشقيقتين".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.